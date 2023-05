Tav, il 15 maggio Salvini a Firenze

Firenze, 10 maggio 2023 – Lunedì 15 maggio è il giorno in cui finalmente si inizierà a risolvere definitivamente il problema del sottopasso per l’Alta velocità ferroviaria. Nelle ultime settimane nel nodo ferroviario fiorentino ci sono stati tantissimi problemi. Adesso si vuole fare in fretta ed è anche il governo, attraverso il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, a suonare la carica.

"È fondamentale intervenire sulle reti regionali, interregionali e sui nodi ferroviari – ha detto – Lunedì sarò a Firenze, dove si sono verificati parecchi degli ultimi disguidi, per dare il via, finalmente, entro l'estate ai lavori del passante ferroviario".