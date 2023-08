Tassa sui rifiuti a Fiesole: scadenze per famiglie e aziende

Il 30 settembre per le abitazioni e il 31 ottobre per le aziende. Sono le scadenze che il Comune di Fiesole ha fissato per il pagamento della Taric, la nuova tassa sui rifiuti che da gennaio ha preso il posto della Tari. "Le bollette a regime saranno trimestrali- spiega l’assessore Salvatore Suriano- Per quest’anno invece avremo due fatturazioni, una adesso e una a gennaio, a copertura di sei mesi di servizio ciascuna".

Il motivo del ritardo è che la Taric ha tariffe a livello di ambito e non più dei singoli Comuni. Da mettere d’accordo c’erano dunque 12 Enti locali. Ovvero : Limite, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Monsummano Terme, Montelupo Fiorentino, Scarperia e San Piero e Vinci. Sono infatti questi i territorio che per primi hanno aderito alla gestione dei rifiuti di Alia, che lega la tariffa al comportamento dei cittadini per incentivarli a differenziare di più e meglio. "Abbiamo avuto numersi incontri fra sindaco per capire come applicare le tariffe.- spiega Anna Ravoni - Dalle simulazioni è infatti emerso un problema con le utenze non domestiche, che avrebbero avuto pesanti rincari".

In particolare sono state corrette alcune "storture" che penalizzavano le attività stagionali (agriturismi) e le Rsa. Ma la coperta è quella e il costo del servizio va pagato. La sintesi raggiunta prevede quindi per le utenze domestiche l’applicazione del 60 per cento della tariffa fissa e il 52 della quota di variabile contro il 40 e il 48 delle non domestiche. "In base alla proiezioni tutti avranno dei benefici- assicura il sindaco- Inoltre a Fiesole ci siamo risparmiati l’aumento dell’8% previsto dal Pef per i Comune con regime Tari".

La brutta notizia è che Alia non accetterà rateizzazioni. E pagare sei mesi tutti insieme avrà il suo peso per le tasche dei cittadini rispetto alle tre rate consuete. "Proveremo a chiedere l’eliminazione delle sanzioni per i pagamenti in ritardo. Ma al momento- conclude Suriano- le scadenze sono quelle e vanno rispettate".

D.G.