Task force contro le spaccate. Da San Jacopino a Rifredi vigilantes in azione ogni notte

Un tentativo di arginare il fenomeno delle spaccate, autentica piaga degli ultimi mesi. Lo mette in campo il Comune, in collaborazione con Confesercenti e Confcommercio con un servizio di vigilanza privata ad hoc voluto e finanziato dall’amministrazione comunale contro la raffic di vandalismi che si sta diffondendo a macchia d’olio in ogni zona della città e in particolare nelle zone di Novoli, San Jacopino e di parte del centro storico. Si parte domani, lunedì 20 maggio: per sei mesi sono previsti controlli notturni nelle zone più colpite.

Il progetto è partito dopo l’approvazione in giunta di una delibera dell’assessore alle attività produttive Giovanni Bettarini e ora porta in strada guardie giurate e vigilantes che sono stati ingaggiati grazie alla collaborazione con i Centri di assistenza tecnica di Confesercenti e Confcommercio.

Le guardie giurate, si apprende da palazzo Vecchio, svolgeranno servizio notturno di vigilanza dalle 23 alle 6 del mattino nelle zone della città maggiormente colpite dal fenomeno delle spaccate come, appunto, quelle che vanno dal centro storico alle aree di San Jacopino, a Novoli, piazza Pier Vettori e piazza Dalmazia. Ogni notte saranno dieci i mezzi dei vigilantes di diverse aziende di sicurezza (Corpo Vigili Giurati spa, Security Guard, I.S.S.V. Puma, Rangers e Tecnica Vigilanza) che si occuperanno del servizio, coordinati dal comando dei vigili giurati, per conto di Confcommercio e Confesercenti.

"Concretezza e attenzione alle esigenze della città e delle attività commerciali – hanno detto gli assessori alle attività produttive Giovanni Bettarini e alla sicurezza Benedetta Albanese - che si aggiungono ad altri servizi come l’assunzione di 200 agenti di polizia municipale, agli steward nelle strade, nelle piazze e nei giardini pubblici e ai volontari dell’associazione nazionale carabinieri"

"Le imprese del commercio e della somministrazione sono le più esposte ai pericoli della criminalità, sono diventate il Bancomat della delinquenza più o meno organizzata e la situazione da tempo è diventata insostenibile", sottolinea il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano, "finanziando questo progetto il Comune risponde al nostro appello alla legalità e alla sicurezza e potenzia il presidio della città nelle ore notturne, le più difficili, in un periodo in cui la presenza di turisti è massima".

"Ringraziamo Palazzo Vecchio per l’intervento di natura straordinaria, sia in termini amministrativi che di bilancio, grazie al quale si è resa possibile l’importante operazione presentata in Piazza Signoria" ha detto Santino Cannamela, presidente Confesercenti. "L’abbiamo sempre sostenuto: per garantire la sicurezza di imprese e cittadini in una città ad altissima concentrazione turistica come Firenze, occorrono più forze dell’ordine presenti sul territorio".