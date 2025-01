A Firenze è polemica in Consiglio su uso taser polizia municipale

Firenze, 7 gennaio 2025 - Polemiche in Consiglio comunale a Firenze sulla mozione proposta dal capogruppo Lega Guglielmo Mossuto sull'adozione del taser da parte della polizia municipale. "Tante amministrazioni anche di sinistra stanno usando questa pistola a impulsi elettrici - ha spiegato -. Può essere usata per dissuadere i malviventi. Firenze sta vivendo un periodo di alta criminalità: questo strumento non è di destra o sinistra, è di sicurezza. Non capisco tutta questa acredine nei confronti di un atto, allora leviamo anche la pistola ai poveri agenti di polizia municipale".

"Quando rilevo negli atteggiamenti e atti del consigliere Mossuto arroganza e superficialità lo rilevo perché queste tematiche andrebbero conosciute, discusse, approfondite e non strumentalizzate - ha replicato l'assessore alla sicurezza Andrea Giorgio -. Il frutto del lavoro di Salvini si vede in un dato importantissimo: quest'anno è il primo in cui i reati, da 10 anni a questa parte, sono aumentati in tutto il Paese a certificazione di un fallimento clamoroso".

"Lei prende e pontifica una soluzione - ha affermato il capogruppo del Pd Luca Milani rivolgendosi a Mossuto -. Ma è stato chiesto agli agenti della polizia municipale di cosa hanno bisogno? Ha fatto approfondimenti in commissione? No, perché non si è presentato. Poi è venuto in Consiglio a fare lo show. La criminalità è aumentata per colpa dei decreti Salvini". Tra gli altri interventi il consigliere della lista Schmidt (ed ex Pd) Paolo Bambagioni ha affermato che i consiglieri della maggioranza sono "ideologici. Per governare una città con ideologia non si va da nessuna parte, ci vuole praticità". "Grazie, consigliere Bambagioni, per le lezioni che ogni giorno ci dispensa - ha risposto Giorgio -. Evidentemente noi siamo più ideologici di lei che con grande serenità passa da uno schieramento all'altro facendoci la morale".