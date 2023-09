Taric rincarata a Fiesole: Alia accetta rateizzazioni

Le bollette Taric potranno essere rateizzatela, così come avvenuto fino a oggi con la Tari. E’ quanto precisa Alia spa che conferma la disponibilità ad accettare la dilazione del pagamento della tassa sui rifiuti per alcune casistiche anche con il nuovo sistema di calcolo. Maggiori dettagli possono essere richiesti allo sportello in piazza Mino 2426, aperto ogni martedì dalle 13.30 alle 17.30, oppure all’InfoPoint di Alia attivo presso la sede comunale in piazza Garibaldi 35 attivo ogni lunedì, dalle 8.30 alle 13, ricordando anche la possibilità di accedere al Punto Alia di Via Nigetti 18 a Firenze (aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, 8.30–1414.30–17.30). L’azienda conferma anche che la prima emissione delle fattura calcolate con il nuovo sistema, che a Fiesole ha debuttato a gennaio, sarà nel mese di ottobre e sarà relativa ai primi 6 mesi dell’anno in corso.