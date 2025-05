Targhe Zcs, l’ultimo rush. Cinque giorni per registrarsi. Poi inizia l’era di Cerbero

Ultimi giorni per registrare online la targa del proprio veicolo e per poter così continuare a sostare tranquillamente e senza spendere un euro nella propria Zcs (la zona a sosta controllata che coincide – anche se non seguendo esattamente i confini – grossomodo con i cinque Quartieri delal città) di residenza.

Al fine di agevolare i fiorentini che ancora dovevano effettuare la procedura on line sul sito di Sas www.serviziallastrada.it l’amministrazione comunale, alla fine di aprile, decise infatti di prorogare il termine della finestra, che era inizialmente fissata dal 2 gennaio al 1° maggio, al 30 maggio.

"Stiamo chiedendo ai fiorentini qualche minuto del loro tempo e la loro collaborazione per avere una città più vivibile in primis per i residenti. – così aveva annunciato la proroga l’assessore alla mobilità Andrea Giorgio – L’obiettivo della registrazione è tutelare la sosta dei residenti dal parcheggio selvaggio di chi lascia l’auto negli spazi loro riservati pur non avendo diritto".

Ma come funziona per i residenti a Firenze? I residenti possono continuare a parcheggiare gratuitamente nella propria Zcs (per gli abitanti della Ztl confermata la possibilità di sostare nella Zcs 1). Possono anche scegliere di aggiungere una o più Zcs al costo di 10 euro mensili ciascuna; in caso di Isee inferiore a 12.500 euro il costo viene dimezzato (5 euro). Previsto anche un abbonamento annuale per il quale saranno scontate due mensilità. Per aderire a partire è sufficiente entrare sul sito SAS www.serviziallastrada.it , scegliere l’opzione desiderata (una o più Zcs), inserire la targa e pagare on line. Tutto il procedimento è digitale e non viene prodotto nessun contrassegno cartaceo. Confermate le regole della sosta: i residenti con pass potranno sostare negli spazi blu promiscui o in quelli a rotazione (solo nell’orario 18-9) delle Zcs diverse da quella di appartenenza. Anche i residenti che non richiedono il pass per le altre Zcs devono comunque registrarsi gratuitamente sul sito Sas per parcheggiare nella propria Zcs.

Da giugno i dispositivi Cerbero, in dotazione alla municipale, potrebbero in teoria iniziare a sanzionare le auto che non si sono messe in regola. Anche se gli iniziali controlli, è stato assicurato, saranno principalmente dei monitoraggi.