Targhe degli otto. Ecco il restauro

In trasferta a Firenze per lasciare un segno. Il Rotary Club Valdisieve ha concluso il restauro delle Targhe degli Otto di Guardia e di Balia, la magistratura che fino dal 1378 gestiva l’ordine pubblico della Repubblica fiorentina. Un’operazione che ha riportato a nuova vita le lapidi , sulle quali sono incisi ordini ed istruzioni sul decoro urbano. Divieti di rumori, di giochi per fanciulli, di elementi indecorosi scolpiti sulla pietra,recuperati grazie al lavoro di tre restauratrici, sotto la direzione dei Servizi Tecnici delle Belle Arti. E’ in fase di allestimento un QR code da sistemare accanto alle targe, per accedere alla trascrizione del testo ed alle notizie storiche della lapide.

L.B.