Sicurezza stradale, 14 auto senza assicurazione scoperte dalla Municipale

Firenze, 5 ottobre 2023 – L’occhio del Targa System non sbaglia un colpo. Quattordici le auto beccate senza assicurazione. Eccolo il bilancio dei controlli mirati alla sicurezza stradale effettuati dalla Polizia Municipale da settembre a inizio ottobre.

Le pattuglie del Reparto Tecnologie di Supporto hanno effettuato 13 posti di controllo in vari quartieri (via Senese, via Villamagna, viale degli Olmi, via del Filarete, Stradone dell’Ospedale, via Pratese, via Simone Martini) utilizzando appunto il Targa System®, dispositivo che segnala tramite la targa le irregolarità in materia di assicurazione e revisione statale.

Complessivamente sono stati quasi 16.300 i veicoli controllati, di cui 15 risultati senza copertura assicurativa (869 euro); per 5 è scattato il sequestro (per mancata riattivazione della polizza). Durante i controlli gli agenti si sono imbattuti anche in una truffa on line ai danni del proprietario di una vettura che aveva stipulato l’assicurazione via web. L’uomo ha presentato denuncia per truffa e le indagini sono in corso.

Sono stati 191 i mezzi trovati non in regola con la revisione statale (169 euro). Tra le altre violazioni rilevate, il mancato utilizzo della cintura di sicurezza (4 sanzioni da 83 euro con decurtazione di 5 punti sulla patente). E poi tre persone trovate con la patente scaduta e una senza patente. Visto che il conducente era già stato sanzionato due volte per guida senza la necessaria licenza, per lui è scattata la denuncia e il sequestro del mezzo ai fini della confisca.