Taglio del bosco senza autorizzazioni Denunciato e multato il titolare della ditta

Stavano tagliando un bosco di querce senza avere la necessaria autorizzazione. Per questo, i carabinieri forestali della stazione di Ceppeto hanno denunciato, a Calenzano, il titolare di una ditta, e richiesto il pagamento di alcune sanzioni amministrative per un totale di 840 euro. L’episodio è avvenuto in località Ponte Buonlungo, dove i militari hanno effettuato alcuni sopralluoghi sull’area di taglio. I forestali hanno contestato al titolare dell’impresa il taglio di un bosco ceduo in assenza di autorizzazione. Inoltre l’uomo è accusato di aver immesso sul mercato prodotti legnosi derivanti da un taglio boschivo realizzato violando la normativa nazionale di settore.