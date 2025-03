Svolta per gli asili nido. Via ai climatizzatori

Nidi comunali, via alla climatizzazione. Il problema era molto sentito; nelle scorse estati non sono mancati provvedimenti per ridurre l’orario scolastico durante le ore più calde, bimbi che hanno risentito delle temperature estreme, e polemiche da parte dell’opposizione, con il consigliere Meriggi che a più riprese aveva chiesto all’amministrazione (quella vecchia) di intervenire. La nuova l’ha fatto con il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico del nido Bianconiglio, che è il plesso dove più degli altri si erano riscontrati problemi.

I lavori prevedono l’installazione di un impianto di climatizzazione all’avanguardia e di un nuovo sistema di illuminazione a led di ultima generazione. "Si tratta di un intervento fondamentale per garantire il benessere dei bambini e anche del personale – ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Saltarello – l’intenzione è quella di proseguire in questa direzione climatizzando nei prossimi anni tutti i nidi comunali. Nel frattempo vogliamo dare un segnale concreto e per questo stiamo lavorando per realizzare fin da subito, prima dell’inizio dell’estate, un locale climatizzato in ciascuna delle tre strutture rimanenti: Ciari, Stacciaburatta e Girandola".

I dettagli sui lavori per l’installazione dell’impianto di climatizzazione al Bianconiglio sono stati illustrati alle famiglie dei bambini nei giorni scorsi: "Abbiamo incontrato tutti i genitori – spiega l’assessora alla Pubblica istruzione Fiorenza Poli – il personale e i sindacati tutti per condividere in maniera chiara l’organizzazione di tutto questo progetto e credo che, così facendo, si capisca quanto sia importante per l’amministrazione stabilire un dialogo trasparente con chi utilizza i nostri servizi".