Sversamento a Bilancino. Analisi delle acque

Intervento dei tecnici Arpat per lo sversamento fognario di sabato scorso a Barberino. "Il 5 e il 6 febbraio il personale - spiega una nota Arpat - ha effettuato due sopralluoghi alla stazione di sollevamento fognario di Andolaccio e Cavallina a seguito del protrarsi di una disfunzione al sollevamento fognario che recapita nel torrente Stura, alla confluenza con l’invaso di Bilancino. In occasione dei sopralluoghi, gli operatori hanno prelevato due campioni di acqua per l’analisi, uno nell’invaso e l’altro all’ingresso dell’impianto di potabilizzazione. Al momento, non disponiamo dei risultati analitici" che saranno forniti "appena possibile". Il 5 febbraio, riferisce ancora la nota Arpa, "Publiacqua ha, prima, comunicato all’Agenzia e ad altre amministrazioni, Regione, Autorità idrica Toscana, Asl e Comune, la conclusione dei lavori e la riattivazione dei sollevamenti, e successivamente, nella stessa data, un nuovo fermo dovuto ad uno sversamento fognario per un’ostruzione".