S.Valentino con vista su Firenze. La Torre di Palazzo Vecchio aperta alle coppie che si amano

Appuntamento con la tradizione del cuore, dell’amore. Domani è San Valentino e Firenze offre un ampio spettro di occasioni per festeggiare con la propria dolce metà. A cominciare da Palazzo Vecchio: alle 10 e alle 16 oltre 500 coppie fiorentine parteciperanno alla tradizionale cerimonia delle Nozze d’oro, i 50 di matrimonio, nel Salone dei Cinquecento. E in serata una splendida alternativa: brindisi sulla torre di Arnolfo. Il Comune e MUS.E propongono un pomeriggio speciale. A tutte le coppie, dalle 19 alle 20,30 (prenotazione obbligatoria, posti limitati, costo 20 euro a persona) sarà permesso di visitare il camminamento di ronda e la torre di Palazzo Vecchio, fino a raggiungerne la cima percorrendo la scala in pietra di 223 scalini, che consente di giungere all’ultimo livello di avvistamento, da cui si gode di una meravigliosa vista a 360° sulla città. Sul camminamento di ronda, musica live con alcuni musicisti dell’orchestra La Philarmonie insieme a piccoli snack. I posti sono limitati; la prenotazione come detto è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: 055-2768224 [email protected], accesso esclusivo alla Torre di Palazzo Vecchio con brindisi, mentre non è compreso l’accesso al percorso museale.

Come omaggio alla città e ai fiorentini, il Mercato Centrale fino a sabato ospita il kissing booth, a cura dell’azienda Bertini Floral Design. Una sorta di angolo dell’amore aperto a mamme e figli, giovani coppie, nonni, amici a quattro zampe o semplici innamorati di Firenze. "Innamorati a Firenze" si legge in una cornice di cuori rossi pendenti e rose che fanno da sfondo alle due poltroncine rosse che potranno essere usate dagli innamorati che vorranno immortalarsi in una foto ricordo o un selfie.

Mat.Bo.