Superenalotto, vinti a Firenze oltre 210mila euro

Firenze, 26 febbraio 2024 – Grande festa a Firenze. Un fortunato vincitore ha centrato 1 punto 5 da 210.526,14 euro. La giocata è stata realizzata nel punto vendita Sisal Non Solo Fumo in via Massaio.

La combinazione vincente è stata 41, 43, 46, 47, 63, 87, J 30, SS 44. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 24 febbraio ha assegnato ben 360.060 vincite. L'ultimo '6' da 85,1 milioni di euro è stato centrato a Rovigo il 16 novembre 2023 con una schedina da 3 euro.