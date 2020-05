Greve in Chianti (Firenze), 13 maggio 2020 - A pochi giorni di distanza dalla riapertura dei giochi, il Superenalotto torna a baciare la Toscana con una vincita importante a Greve in Chianti, dove è stato centrato un 5 da 59.411,80 euro, vincita realizzata martedì 12 maggio al punto vendita Sisal Tabaccheria Anichini in via Garibaldi.

Il Jackpot di SuperEnalotto continua a crescere: in palio per il prossimo concorso di giovedì 14 maggio ben 39 milioni euro.