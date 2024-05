Super-yacht per la famiglia reale saudita

The Italian Sea Group annuncia la consegna presso la sede di Marina di

Carrara, di un altro yacht Tecnomar for Lamborghini 63, che navigherà nei mari della Costa Azzurra e del Mediterraneo. L’armatrice, membro della famiglia reale saudita, ha scelto un colore ad personam Blue per il suo motoryacht Full Optional, personalizzandolo sia nel layout full custom a doppia cabina e bagno, e con un avanzato sistema di videosorveglianza. Sin dalla prima consegna nel Giugno 2021 Tecnomar for Lamborghini 63 ha affascinato l’intero globo e in linea con la strategia di sviluppo commerciale continua a navigare nei principali porti.

"Siamo molto orgogliosi del successo che lo yacht Tecnomar for Lamborghini 63 sta riscuotendo in Emea, area che continua a offrire interessanti opportunità di crescita per tutti i brand, in linea con la strategia di sviluppo del Gruppo – dice Giovanni Costantino Founder & Ceo di The Italian Sea Group –. È uno yacht altamente performante che permette di ormeggiare in acque poco profonde e che con i suoi 63 nodi può coprire notevoli distanze in poco tempo".