Sul voto pesa il rompicapo dello stadio

La questione-stadio è un rompicapo, anche pericoloso, e la strada del restyling a torto o a ragione intrapresa, adesso va percorsa. Sul piatto ci sono 150 milioni che sicuramente non bastano a realizzare il progetto iniziale da oltre 200, ma occorre ricordare che ne sono già stati spesi quasi 9 per la progettazione e che il bando è stato assegnato. Soldi pubblici che non possono essere buttati dalla finestra. Potrebbe delinearsi anche un danno erariale e rischio di penali con la ditta aggiudicataria. Quindi ad oggi il cantiere del nuovo Franchi deve accendere i motori perché il cronoprogramma dei fondi parla chiaro: fine lavori dicembre 2026. Solo una modifica normativa (che però farebbe gola a tanti altri progetti in Italia) potrebbe cambiare la tabella di marcia. I ministri verranno realmente in aiuto di Firenze? Non è affatto scontato. E restano in silenzio.