Su e giù per l’antico sentiero di mulini e burraie

Sono in fase di conclusione i lavori per la valorizzazione e manutenzione del sentiero dei Mulini che si sviluppa lungo il sentiero Geo A - il percorso corre lungo il tracciato Geo A costituito nel 1988 dal gruppo escursionistico Geo che collega fra loro le valli dei torrenti Sieci e Argomenna – e che collega l’abitato di Rufina e Montebonello con la frazione Galiga fino alla burraia Ninetta. L’intervento - cofinanziato da Publiacqua grazie alla partecipazione del comune al bando “I cammini dell’acqua“ – ha visto realizzare interventi di manutenzione e messa in sicurezza del sentiero per renderlo fruibile ed inserirlo come tracciato che valorizza il turismo sostenibile in Valdisieve. Il tratto interessato dai lavori va da Montebonello a Galiga per una lunghezza complessiva di 9 km e si caratterizza per l’elevato valore naturalistico e culturale; la valle dell’Argomenna è caratterizzata infatti, oltre che dal torrente, di grande valore naturalistico e ambientale, anche dalla presenza di manufatti storici legati all’acqua: sorgenti, briglie, ponti, mulini e una burraia. Tra questi il Mulino di Montalto che mantiene ancora le caratteristiche originarie compresa la storica sala delle macine; il Ponte e il Mulino di Petroio e la Burraia Ninetta, che prende il nome dall’antica proprietaria, Ninetta Caterina Vecchi, della famiglia dei Gondi, che nella zona possedevano gran numero di poderi.

Leonardo Bartoletti