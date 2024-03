Studenti del Mugello a scuola di imprenditoria etica

Borgo San Lorenzo (Firenze), 20 marzo 2024 - Giovani imprenditori crescono con il progetto EYE Ethics & Young Entrepreneurs che per la prima volta sbarca nel Mugello: da domani 40 studenti dell’Istituto di istruzione superiore “Giotto Ulivi” di Borgo San Lorenzo guidati dal prof. Marco Baroncini, in parallelo al percorso di studi si confronteranno con imprenditori e visite in azienda e si cimenteranno in laboratori di ideazione di impresa imparando le basi dell’imprenditoria etica. Al termine del percorso, proveranno a dar vita a una propria idea: le migliori proposte saranno presentate da loro stessi in un contest di fronte a una giuria di esperti; la più originale, concreta e realizzabile, otterrà il Trofeo EYE Migliore Idea d’Impresa del Mugello 2024.

Non solo: gli studenti mugellani si sfideranno inoltre con i coetanei di Arezzo, Firenze, Prato e Pistoia per il Trofeo EYE Toscana a cui è associato un premio di 1000 euro promosso dalla società benefit Coleliwork. La finalissima si terrà il 5 Giugno presso la presidenza della Regione Toscana in Piazza Duomo 10 a Firenze. Il percorso EYE organizzato da Artes Lab APS ha già ottenuto grandi successi a Prato (dove esiste da 13 anni), a Scandicci e Firenze, ad Arezzo, a Pistoia ed è stato esportato, grazie a un progetto europeo, in altri 8 Paesi. Tanti ragazzi ancora studenti delle superiori in questi anni hanno dato vita alle loro idee imprenditoriali, con numerosi casi di veri e propri successi diventati fiorenti realtà e promosse da giovanissimi imprenditori. Nel Mugello, Artes Lab ha trovato il supporto del Comune di Borgo San Lorenzo e di Confindustria Toscana Centro e Costa con il contributo del Banco Fiorentino e di Fondazione CR Firenze.

Il progetto EYE Mugello sarà presentato domani, giovedì 21 marzo dalle 11 alle 13 all’Auditorium del Centro d’Incontro in piazza Dante 33 (Borgo San Lorenzo) Partecipano, oltre agli studenti protagonisti del progetto, il vicesindaco di Borgo San Lorenzo Cristina Becchi, il vicepresidente di Artes Lab APS Matteo Forconi, il presidente del Banco Fiorentino Paolo Raffini, il presidente del presidio territoriale Mugello Valdisieve di Confindustria Toscana Centro e Costa Mauro Toccafondi, la dirigente scolastica del Giotto Ulivi Adriana Aprea. Il percorso formativo sarà presentato dal direttore di EYE Luca Taddei (nella foto) EUche lascerà poi la parola alla prima tappa del percorso: il talk degli studenti con gli imprenditori del Mugello su etica e motivazione con gli imprenditori e manager mugellani Gemma Pasquali (Hotel Villa Campestri); Elena Bacci (Drogherie e Alimentari gruppo Mc Cormick); Giacomo Martini (Metalplus gruppo VRM). Il progetto EYE gode del patrocinio di Regione Toscana con il progetto Giovanisì e Anci.