Studenti a scuola di imprenditoria etica sperimentando l’intelligenza artificiale

Firenze, 22 novembre 2023 – Cento studenti di alcune scuole superiori di Firenze e provincia sperimenteranno come diventare imprenditori etici. Con il progetto EYE Ethics & Young Entrepreneurs, organizzato da Artes Lab e presentato ieri nella sede dell’Innovation Center della Fondazione CR Firenze, i ragazzi dell’Istituto Elsa Morante-Ginori Conti e del Conservatorio Santa Maria degli Angeli di Firenze e dell’Istituto Russell Newton di Scandicci, attraverso workshop, testimonianze imprenditoriali e visite in azienda, imparano i segreti per ideare un’impresa di successo con alla base l’etica.

Al termine del percorso, progetteranno una loro idea di impresa e la presenteranno a una giuria di esperti. La più meritevole sarà premiata con un trofeo e la possibilità di svilupparla fino, magari, a realizzare una start up. Non solo: gli studenti avranno – per la prima volta in questa 13° edizione di Eye – la possibilità di sperimentare l’Intelligenza artificiale. Col percorso formativo “ConoscerAI”, tra le prime esperienze in Italia del genere, conosceranno le prospettive che la tecnologia ci propone, partendo dalle implicazioni etiche connesse e potranno provare a sviluppare un tool di IA utile per la loro società. Il percorso EYE è cominciato in maniera già proattiva per gli studenti: sono stati coinvolti in un talk di “etica e motivazione” insieme ai giovani imprenditori e alle startup di Firenze, presentato dal Direttore di EYE Luca Taddei. Un modo per immergersi da subito nel mondo reale dell’imprenditoria e scoprirla dai diretti protagonisti dell’impresa di oggi. EYE Firenze è promosso da Artes Lab e Confindustria Firenze, con il contributo di Fondazione CR Firenze e la collaborazione dell’incubatore d’impresa Murate Idea Park e dello startup studio Nana Bianca con il patrocinio del Comune di Firenze e del Comune di Scandicci.