Studentessa Usa contro Firenze: “Crocifissa per il mio lavoro"

Stacia Datskovska

“Firenze odiata dagli studenti americani? No, per loro è un amore che dura nel tempo”

Firenze, 16 marzo 2023 - La storia della studentessa americana e della sua brutta esperienza a Firenze ha fatto il giro del mondo sdegnando fiorentini, italiani e non solo. A 24 ore dalla replica di Amanda Knox al quale è seguito un polverone di commenti infuocati, la 23enne risponde: "Bastano pochi tocchi di tastiera per venir crocifissi per il proprio lavoro". La studentessa americana Stacia Datskovska risponde alle migliaia di messaggi e insulti sul giornale britannico The Independent spiegando "di essere rimasta ulteriormente delusa dall’indignazione generale che ha suscitato il suo articolo, diventato virale".

"Quello che mi spaventa è quanto sia veloce la comunità online nell'attaccare una giovane con un'opinione che si discosta dalla norma" si sfoga. Stacia ha detto di essere colpita dalla superficialità dei giudizi con cui tanti, soprattutto sui social e con profili anonimi, si sono scatenati contro di lei, a volte con punte di odio. A chi l'accusata di non conoscere Firenze e l’Italia, ha precisato che quello nel capoluogo toscano non è stato il suo primo viaggio in Italia e di aver fatto durante il soggiorno gite di un giorno a Bologna, Roma, Milano, Genova, Montecatini, Napoli, Lucca, Pisa, Siena ma che la sua opinione è rimasta la stessa.

Il racconto della studentessa è diventato virale sui social a seguito della risposta di Amanda Knox: “Studiare all’estero è fantastico”. Una replica quella di Amanda, detenuta per quasi quattro anni a Perugia per l'omicidio di Meredith Kercher prima di tornare libera e quindi venire definitivamente assolta, che suona decisamente ironica considerando appunto il lungo periodo dietro le sbarre e che ha sollevato un polverone sui social.