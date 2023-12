Camere, cucine e aree relax: studentato pubblico ai Lupi di Toscana, il progetto

Firenze, 13 dicembre 2023 - In autunno 2024 saranno affidati i lavori per la realizzazione del nuovo studentato pubblico ai Lupi di Toscana. Lo hanno annunciato agli studenti gli assessori Titta Meucci (Lavori pubblici) e Cosimo Guccione (Politiche giovanili), insieme ai tecnici del Comune di Firenze, nel corso di un incontro a Palazzo Vecchio per illustrare alla delegazione studentesca i dettagli dell’intervento e i tempi di realizzazione.

“Un intervento molto importante e atteso per dare una risposta concreta alla richiesta di posti letto e andare incontro alle esigenze degli universitari - ha detto il sindaco Dario Nardella -. La casa è infatti uno dei problemi principali degli studenti e gli alloggi pubblici sono ancora largamente insufficienti: per questo, oltre allo studentato da 150 posti letto previsto a San Salvi, realizzeremo un nuovo studentato nel complesso Lupi di Toscana con ulteriori 114 posti che saranno resi disponibili a costi sostenibili”.

“Come abbiamo già fatto per il progetto dello studentato a San Salvi - hanno detto gli assessori Meucci e Guccione -, abbiamo voluto presentare direttamente agli studenti i dettagli dell’intervento che andremo a realizzare ai Lupi di Toscana per il nuovo studentato pubblico. Procediamo a ritmi serrati per arrivare al progetto di fattibilità tecnico ed economica nel più breve tempo possibile, in modo da andare in gara in estate con appalto integrato - hanno proseguito -. Un intervento importantissimo grazie al quale metteremo a disposizione 114 posti letto a prezzi calmierati nei due nuovi edifici che saranno realizzati nell’ex caserma Lupi di Toscana nell’ambito della riqualificazione generale del complesso”.

“Il problema dell’housing degli studenti e del diritto allo studio in generale è centrale, rilevante e assai sentito dall’Ateneo fiorentino - ha detto la rettrice dell’Università degli Studi di Firenze Alessandra Petrucci -. Per questo, Unifi ringrazia il Comune di Firenze e assicura la sua collaborazione riguardo a questa iniziativa e a tutte quelle volte ad affrontare questo problema”.

Il progetto del nuovo studentato ai Lupi prevede la realizzazione di 114 posti letto (55 in camere singole, 38 in camere doppie e 21 in mini alloggi), con due aule studio, sale riunioni, locale fitness, sala video e musica ed emeroteca. La spesa complessiva è di 12,7 milioni di euro, di cui 8 milioni già destinati dal ministero dell’Università e ricerca a Casa spa, attraverso cui il Comune di Firenze aveva presentato presentato la candidatura al bando su fondi Pnrr.

La restante parte dell’intervento sarà cofinanziata dal Comune con propri fondi. Il progetto prevede la realizzazione di due edifici, il primo a torre (edificio A) e il secondo in linea (edificio B), destinati a ospitare gli alloggi per gli studenti e gli spazi comuni di socializzazione, con la demolizione degli edifici attualmente presenti nell’area.

L’edificio A si svilupperà su otto piani, con servizi collettivi al piano terra e al primo piano e aree giorno/cucina ai piani superiori, dove sono collocate le camere singole, doppie e i mini alloggi, ciascuno dotato di servizi igienici; l’edificio B si svilupperà invece su tre piani, con al primo e secondo piano le camere singole e doppie e i servizi collettivi concentrati al piano terra. I mini alloggi saranno dotati di soggiorno con cucina privata; per le camere singole e doppie sono invece previste cucine collettive attrezzate.

Ogni cucina sarà corredata di spazi per il relax e la socializzazione. La sala giochi è pensata per trascorrere momenti di svago nel tempo libero con attrezzature come tavoli da ping pong e tavoli da calcetto. La sala avrà le dimensioni adeguate per l’organizzazione di feste ed eventi da parte degli studenti. La sala video e musica sarà dedicata alla visione collettiva di eventi televisivi e film, nonché all’ascolto della musica, con idonea attrezzatura

. L'emeroteca, situata nell’atrio del plesso sud in corrispondenza di una delle aree relax, sarà arredata in modo funzionale all’esposizione e alla lettura dei quotidiani. Il locale fitness sarà riservato ai residenti dello studentato. I due edifici saranno sostanzialmente indipendenti per quanto riguarda i servizi collettivi, ad eccezione dell’area fitness prevista in quello a torre. È inoltre previsto un piano interrato comune che ospiterà 31 posti auto. L’area esterna sarà in parte a verde e in parte pavimentata. I materiali impiegati saranno a basso impatto ambientale. L’obiettivo del progetto è quello di realizzare un edificio energeticamente dalla massima sostenibilità ambientale, di tipo nZEB (Nearly Zero Energy Building) il cui funzionamento richiederà una minima quantità di energia. Casa spa curerà la gestione delle aree per i successivi 25 anni, potendosi servire dell’Agenzia regionale per il Diritto allo studio universitario (Dsu) per l’assegnazione agli aventi diritto.