Gli striscioni al Franchi: “Dove giocherà la Fiorentina?”

Firenze, 9 gennaio 2024 – “Dove giocherà la Fiorentina?”. L’interrogativo si legge su due striscioni, uni in Maratona e uno in Ferrovia, striscioni viola con scritta bianca apparsi questa sera prima della gara Fiorentina-Bologna valida per i quarti di finale di Coppa Italia, calcio d'inizio alle 21.

Il rebus di dove giocherà la Fiorentina la prossima stagione durante i lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi sta tenendo banco da tempo: non a caso per giovedì 11 gennaio è previsto un vertice in Prefettura, a Firenze, cui dovrebbero partecipare il sindaco di Firenze Dario Nardella, la sindaca di Empoli Brenda Barnini, il presidente della Regione Eugenio Giani e una rappresentanza della società viola.