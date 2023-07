Street food e birra: quattro giorni di festa in piazza Veneto

SESTO

Da oggi a domenica la centralissima piazza Vittorio Veneto ospiterà il "Sesto International World Beer" insieme alla 63ª tappa e settima edizione dell’International Street Food. Quattro giorni di festa, dalle 18 alle 24, con oltre duecento etichette di birre italiane e straniere, tante postazioni che prepareranno cibo da strada da gustare all’aperto e spettacoli dal vivo ogni sera. Il via, stasera alle 21, con "Mondoliga" Ligabue Tribute, mentre domani l’appuntamento sarà con "Back to the 90’s boys", tutta la musica degli anni Novanta suonata dal vivo.

Il libro

della Lattanzi

SESTO

"Cose che non si raccontano": è il libro di Antonella Lattanzi che sarà presentato, oggi alle 18,30, alla biblioteca Ragionieri nell’ambito della rassegna "Felicità metropolitane" promossa dall’associazione "La Nottola di Minerva". Con l’autrice dialogheranno Alessandra Minello e Giulia Cavallini. Letture di Federica Miniati. Ingresso libero.