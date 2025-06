Street art sulla cabina elettrica per non dimenticare Eleonora

È stato inaugurato in via XXV Aprile a Rufina il nuovo parco pubblico ‘Daniele Guidi’, completamente riqualificato dall’amministrazione comunale nell’ottica di una maggiore sicurezza, sostenibilità ambientale e di un miglioramento complessivo della qualità del paesaggio urbano. Nel giardino lo spazio è stato riorganizzato in due aree principali: un’area “food-relax“, attrezzata con nuovi tavoli, un pergolato, panchine e cestini e un’area ludica, dotata di giochi rinnovati o sostituiti e con l’introduzione di attrezzature inclusive e pavimentazioni antitrauma.

Proprio ad uno degli angoli del parco, dove sorge una cabina elettrica, è stata realizzata un’opera di street art che lancia un messaggio forte: grazie alla collaborazione tra E-Distribuzione, Comune e Istituto scolastico comprensivo di Rufina, Anpi e tessuto associativo è stato realizzato un murale commemorativo intitolato “L’amore dà, non prende niente“, in ricordo di Eleonora Guidi, la giovane rufinese vittima di femminicidio.

Al taglio del nastro (nella foto) sono intervenuti il sindaco di Rufina Daniele Venturi, l’assessore Andrea Barducci ed i familiari di Eleonora, oltre ai rappresentanti di E-Distribuzione Davide Balzini, Stefano Poli e Riccardo Clementi, della Comunicazione Enel Group Toscana e Umbria.

L.B.