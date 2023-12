Stragi naziste. Il sindaco in Senato

Le stragi nazifasciste di Pratale e di San Donato in Poggio fanno lezione a Roma. I due avvenimenti, per i quali il tribunale di Firenze ha dichiarato la responsabilità delle forze tedesche del Terzo Reich e dichiarato la responsabilità delle forze armate tedesche del Terzo Reich, saranno infatti, al centro dell’intervento che il sindaco David Baroncelli terrà oggi alle 15, nella sala Caduti di Nassirya di piazza Madama a Roma. L’iniziativa convocata del senatore Dario Parrini consiste in una una conferenza stampa sui "Risarcimenti per crimini Terzo Reich in Italia: problemi e prospettive". Nell’accoglimento di entrambe le istanze avanzate dai familiari, curate dai legali fiorentini, gli avvocati Iacopo Casetti e Vittoria Hayun, il giudice ha condannato la Repubblica federale di Germania al risarcimento dei danni in favore di Mirella Lotti, figlia di Giuliano ucciso a Pratale con altre 11 persone, e di Katia e Sergio Poneti, nipoti di Egidio Gimignani.