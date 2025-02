Strage di Colonnata: il ricordo

È fissata per oggi la commemorazione del bombardamento del Collegino di Colonnata, avvenuto l’8 febbraio 1944 e costato la vita a 23 bambini e al chierico che li accompagnava. Alle 9,15, al Cimitero Maggiore, Lorenzo Falchi deporrà una corona al monumento che ricorda la strage. Alle 10, nella sala Luzi della biblioteca Ragionieri, si terrà invece la lettura ’Impariamo a Litigare!’, ispirata dai laboratori teatrali con alcune classi primarie di Sesto Fiorentino, a cura dell’associazione culturale Zera. Alle 10,45, al tabernacolo in via delle Porcellane, infine la cerimonia di commemorazione nel luogo del tragico evento. Interverranno il sindaco Luca Gerbi, vicepresidente della sezione Anpi di Sesto Fiorentino e Lorenzo Tombelli, presidente Aned Firenze.