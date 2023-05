Strade e terrapieni a pezzi Ecco il piano di manutenzione

Via delle Croci, dopo le proteste, ecco il piano di manutenzione. La strada è stata inserita nel piano del Comune per dare soluzione a otto tratti di strade collinari interessate da frane o fenomeni di erosione e deterioramento di terrapieni stradali. Il via libera è arrivato dalla Giunta, che ha approvato un progetto di fattibilità tecnico economica con un investimento totale di più di un milione di euro. Oltre a via delle Croci, ci sono via di Casignano in località Il Pero, via di Triozzi basso a Triozzi, via di Giogoli (la Sfacciata), via di Marciola (Cipressetto) nei pressi de I Lami, via San Martino alla Palma nei pressi di Citille, via della Greve in località I Rossi, e via di Giogoli (La Pergola). "Dopo uno studio capillare lungo le strade del nostro territorio – ha detto il vicesindaco, Andrea Giorgi – gli uffici tecnici del settore Opere pubbliche del Comune hanno evidenziato i tratti di strada a cui dare priorità di intervento, progettando al tempo stesso le soluzioni per consolidare i tratti di viabilità e ripristinare le condizioni di piena sicurezza. Ai lavori per le otto strade elencate nella delibera approvata dalla Giunta va aggiunta via di Calcinaia, nel tratto davanti alla Chiesa di San Martino alla Palma per il quale sono già in corso i rilievi geologici, necessari al progetto di una riqualificazione complessiva di tutta la via". L’intervento più corposo è lungo via di Giogoli; su via delle Croci, dopo aver sistemato il terrapieno, è attesa anche l’asfaltatura della carreggiata per renderla nuovamente uniforme. "Vigileremo sull’esecuzione dei lavori – dicono i residenti – con la speranza che sia davvero la volta buona".

Fabrizio Moviducci