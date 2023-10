Strade e marciapiedi a Rinaldi. Al via la manutenzione straordinaria

Rinaldi, al via i tanto attesi lavori di sistemazione della strada. Il progetto prevede: fresatura e asfaltatura della carreggiata, rifacimento e adeguamento dei marciapiedi, predisposizione del nuovo impianto per l’illuminazione pubblica e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. Il tratto interessato di via Rinaldi è quello compreso tra la località Monteguglione e via di Casellina; lavori anche in via San Martino alla Palma, nel tratto tra via Rinaldi e il civico 11L. "Riqualificare strade e marciapiedi vuol dire migliorare la sicurezza per chi si muove in auto o a piedi lungo la nostra viabilità – ha detto il Vicesindaco e assessore allo Opere pubbliche Andrea Giorgi – significa anche accrescere il decoro dei nostri quartieri e delle nostre frazioni, e aumentare la qualità della vita nel nostro territorio.

Con questo intervento di manutenzione straordinaria a Rinaldi, località interessata negli ultimi mesi anche dal rinnovo degli impianti di illuminazione pubblica con i nuovi lampioni di ultima generazione installati da Hera, aggiungiamo un ulteriore tassello al piano di riqualificazione delle strade e degli spazi pubblici in tutto il nostro territorio comunale, sia cittadino che collinare". L’intervento costerà in tutto poco più di 200mila euro; è cominciato l’altro giorno e dovrebbe terminare entro un mese. Per consentire la realizzazione delle opere, nel periodo dei lavori nel tratto di viabilità interessato dai cantieri sono istituiti divieti di sosta, restringimenti della carreggiata e limite di velocità di 30 chilometri orari.