Strade chiuse a Firenze per il Tour de France: i divieti e gli orari

Firenze, 28 giugno 2024 – Un sabato di grande sport a Firenze con la partenza del Tour de France. La Grande Boucle avrà uno start non ufficiale alle Cascine, da dove i corridori inizieranno una passerella che li porterà, tra l’altro, anche sul Ponte Vecchio e quindi a piazzale Michelangelo. Per poi, attraverso viale Europa, andare verso la partenza vera e propria che sarà praticamente davanti al Viola Park a Bagno a Ripoli. Da qui, attraverso Pontassieve e Rufina, andranno verso la Romagna.

Tour, le info del Comune di Firenze

Il percorso toscano del Tour de France si svolgerà interamente in provincia di Firenze

Ma ecco nel dettaglio orari e percorso

La tappa inizerà alle 12. Il villaggio di partenza è fissato alle Cascine. Queste le vie che i corridori percorreranno.

Piazzale delle Cascine - Viale degli Olmi - Piazzale Thomas Jefferson - Viale del Visarno - Via del Fosso Macinante - Via Luciano Berio - Piazza Vittorio Veneto - Viale Fratelli Rosselli - Piazzale di Porta al Prato - Il Prato - Via Curtatone - Lungarno Amerigo Vespucci - Piazzale Carlo Goldoni - Via della Vigna Nuova - Piazza di San Giovanni - Piazza del Duomo - Via dei Calzaiuoli - Piazza della Signoria (partenza ufficiale) - Via Vacchereccia - Via Por Santa Maria - Ponte Vecchio - Via dei Guicciardini - Piazza dei Pitti - Piazza di San Felice - Via Romana - Piazza della Calza - Piazzale di Porta Romana - Viale Niccolò Machiavelli - Piazzale Galileo - Viale Galileo - Piazzale Michelangelo - Viale Michelangelo - Via Carlo Marsuppini - Via Coluccio Salutati - Piazza Gavinana - Viale Donato Giannotti - Viale Europa - Piazza Gastone Nencini - Viale Europa - Viale del Pian di Ripoli - Bagno a Ripoli (partenza ufficiale).

Per consentire il passaggio degli atleti, nelle vie e nelle piazze sopracitate saranno istituiti divieti di sosta (dalle 20 di venerdì 28 giugno fino alle 14 di sabato 29) e di transito (dalle 9 di sabato 29 giugno fino alle 14). Dopo le 14 saranno tolti transenne e divieti e la situazione tornerà alla normalità.