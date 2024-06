Tour de France a Firenze, “scenario sontuoso e magnifico”: L’Équipe si entusiasma. Ma i media francesi non si scaldano

Firenze, 28 giugno 2024 – Chissà se, forse, anche stavolta, i francesi un po’ “si incazzano” per dirla con Paolo Conte: il Grand Départ del Tour de France da Firenze (prima volta nella storia di una partenza in Italia) non sembra scaldare i cuori (e i computer) dei media francesi online. Con alcune eccezioni, una delle quali particolarmente significativa, ma scontata: il prestigioso giornale sportivo L'Équipe. In apertura in mattinata, poi tra le prime notizie più importanti, il reportage di Thomas Perotto racconta l’atmosfera magica della presentazione delle squadre, in un percorso da favola tra Palazzo Vecchio, i lungarni e piazzale Michelangelo.

“Una cornice magnifica, un'atmosfera festosa, Firenze si è illuminata di più all'avvicinarsi della partenza del Tour de France” è il titolo scelto dalla versione online. Entusiasta anche il sottotitolo: “In uno scenario sontuoso che si affaccia sull'Arno e dopo aver iniziato la sfilata da Palazzo Vecchio, le squadre sono state presentate alla folla a Firenze giovedì sera”. E qui i francesi non “si incazzano”, ma ammirano, lo dimostrano i commenti dei lettori: “Firenze è acclamata per il suo splendore e il suo carattere artistico unico”, oppure “Firenze è una città sontuosa”, “Firenze è una città magnifica... Un museo: ogni piazza, ogni strada è un'opera d'arte”. Un lettore osserva giustamente che “Firenze non ha aspettato il Tour de France per illuminare la città, è un gioiello”

Un commento insiste proprio sul fatto che i media francesi stanno un po’ ‘snobbando’ l’evento: “È un bene che Firenze sia illuminata per il Tour de France, perché in Francia i media non ne parlano! Abbiamo fatto indigestione di Olimpiadi, ma niente del Tour”. E, in effetti, è così: difficile trovare notizie sul Tour su altri media, mentre più spazio trovano le Olimpiadi e gli Europei di calcio. Sarà per la partenza in Italia o perché non ci sono corridori francesi in lizza per la vittoria finale, ma i media francesi, se forse non si incazzano, almeno un po’ rosicano.