Strade a Bagno a Ripoli, via al piano asfalti

Le vie di Bagno a Ripoli si rifanno il look in un programma di interventi stradali combinato tra Comune, Publiacqua per la sistemazione della rete idrica e Open Fiber, per portare la connessione ad alta velocità in nuove zone del territorio. In tutto gli interventi stradali, che dureranno in tempi diversi fino a fine estate, richiedono un investimento comunale da 200 mila euro. "Si tratta di un piano di cantieri e di riqualificazione importante e atteso – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Francesco Pignotti – che coinvolge numerose strade nei nostri confini comunali. Proprio per creare meno disagio possibile, la gran parte dei lavori è stata programmata nei mesi estivi: in questo modo contiamo, a scuole chiuse e con numerosi cittadini in ferie, di incidere meno possibile su viabilità e traffico. Le esigenze del territorio sono molte, ma stiamo finanziando interventi per rendere le nostre strade più decorose e più sicure".

Un piano di intervento ben preciso, che prevede già una dead line stabilita. Il primo cantiere a partire sarà infatti quello realizzato dalla stessa amministrazione in via della Torre: qui va ripristinato un muro franato da qualche tempo, per poi poter riaprire la strada in tutta sicurezza. Dalla seconda metà aprile, gli operai saranno al lavoro nell’abitato di Antella per il ripristino dell’asfalto richiesto dal Comune a Open Fiber: le vie interessate sono Brigate Partigiane fino a via Carnia e le strade limitrofe, ossia quelle nelle quali nei mesi scorsi è stata posata la fibra ottica. Saranno riasfaltate anche le postazioni per la sosta e risistemati i dossi anti velocità, che erano stati danneggiati dagli interventi precedenti. Poi il cantiere arriverà in via Togliatti nel tratto che va dal supermercato fino alla Casa del Popolo.

A maggio poi verranno completati gli scavi per la fibra e messo mano a quanto ancora da ripristinare. Tra maggio e giugno, l’amministrazione si occuperà coi propri operai di riasfaltare via di Belmonte fino via di Pulicciano, all’altezza del capolinea della bus 24: questo lavoro da solo vale 95 mila euro. In località Meoste su via Roma sarà sistemata una cunetta stradale all’incrocio con via della Martellina, dove è necessario mettere in sicurezza il transito pedonale e regimare le acque. A Grassina sarà ripristinata la frana della spalletta del piccolo ponte di via delle Fonti.

In estate sarà riasfaltata via Calamandrei. Publiacqua deve ancora chiudere la realizzazione della nuova rete idrica e fognaria in via del Bigallo e Apparita da via Roma fino al borro di Montepilli per poi procedere alla riasfaltatura totale. Lavori anche a Villamagna: il Comune deve ripristinare il marciapiede dalla parte della fermata del bus con l’abbattimento di alcune barriere architettoniche. Nuovo asfalto anche in un tratto di 300 metri di via di San Romolo in località Torre Rossa.

Manuela Plastina