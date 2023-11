Storia, trekking e teatro: chiude Machiavellerie

E’ affidato a Ezio Mauro l’ultimo appuntamento al teatro Niccolini di San Casciano del festival “Machiavellerie“, oggi pomeriggio alle 17, con la magistralis “Il culto del destino nell’ascesa e nella caduta di Mussolini”, tratto da un suo libro.

Il giornalista e scrittore ci accompagnerà in un appassionante racconto nei drammatici mesi della caduta di Mussolini nel 1943, attraverso un’Italia in bilico, travolta da un’accelerazione improvvisa della Storia, ancora ignara della svolta che prenderà il suo destino. "Schiacciato dalla sua angoscia - spiega - Ezio Mauro -, il Paese cercava ciecamente una via d’uscita senza sapere che era qui, appena oltre il muro di cinta, nel piazzale della residenza reale: un epilogo senza testimoni, all’insaputa degli italiani". In questo cono di luce si inserisce il senso della Storia di ieri e di oggi, con sottofondo la visione e il pensiero politico di Machiavelli, padre e fondatore delle scienze politiche per come le intendiamo oggi.

Stamani intanto percorso trekking ad anello dal titolo “L’anello del Principe“, ritrovo 8.30, parcheggio “I Chisci” di San Casciano.

Stasera infine, alle 21 al Museo Stibbert, lettura di Giuseppe Cederna “Attorno a Machiavelli. Su fortuna e libero arbitrio“, in collaborazione con la Compagnia Arca Azzurra.