Storia allo specchio. Il libro di Sabbatini

Oggi pomeriggio alle 17,30, nel Salone delle Adunanze dell’Accademia

delle Arti del Disegno, in via Orsanmichele 4, è prevista la presentazione del volume "Una Storia allo Specchio" di Oretta Sabbatini. Interviene Giovanni Cipriani, con i saluti di Cristina Acidini, presidente Accademia delle Arti del Disegno. Il libro racconta di un Ovest americano, la cui veridicità storico-geografica devia talora verso la costruzione fantastica, offrendo scenari ricchi di fascino, per vicende avventurose e variegati personaggi colti nell’evolversi dei propri destini.