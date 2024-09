Stop alle barriere architettoniche, contributi per privati

Potranno essere richiesti fino al prossimo 31 dicembre i contributi regionali per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, attraverso interventi di natura edilizia o l’acquisto e l’installazione di attrezzature nelle abitazioni nell’ottica di migliorare l’accessibilità e l’utilizzo degli spazi da parte di disabili. Possono presentare domanda i cittadini (con invalidità certificata) residenti negli edifici interessati dai futuri interventi migliorativi. I contributi erogabili sono di due tipi e sono cumulabili tra loro, per una cifra massima complessiva di 17.500 euro. Nel dettaglio: la cifra massima concessa sarà pari a 7.500 euro per la realizzazione di opere edilizie e pari ad un massimo di 10.000 euro per l’acquisto e l’installazione di attrezzature. La graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il 31 marzo 2025. Le domande devono essere ricevute dal Comune di Figline e Incisa Valdarno entro il 31 dicembre e possono essere inviate via pec ([email protected]) oppure consegnate a mano presso gli Sportelli Facile FIV del Comune.