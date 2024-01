Stop all’abbattimento del pino di via Larga: "Troppi errori gravi"

"La vicenda del pino di via Larga evidenzia chiaramente lo stato confusionale della giunta". Entra a gamba tesa il capogruppo consiliare della Lega Daniele Baratti sulla vicenda del maxi albero per il quale, nell’ottobre scorso, era stato disposto l’abbattimento da parte dell’amministrazione comunale ora bloccato dopo una nuova valutazione: "Fin dall’inizio – dice - noi siamo stati molto cauti non esprimendo giudizi ma richiedendo una commissione urgente per ascoltare i tecnici e valutare tutte le possibilità. L’ ulteriore riflessione che ha portato ad una seconda perizia è frutto soprattutto dell’insistenza di numerosi cittadini che hanno chiesto di preservare un albero significativo per Calenzano. Oggi credo sia opportuno soffermarsi sul modus operandi di questa amministrazione che ha dimostrato di non essere sicura delle proprie azioni. La domanda finale è scontata: ci sarebbe stata una seconda perizia senza le proteste di alcuni cittadini?".