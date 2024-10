Stop ai lavori alla rotatoria: trovata una strada romana

Figline e Incisa Valdarno (Firenze), 2 ottobre 2024 – Comincia con uno stop il cantiere per la realizzazione dell’attesa seconda rotatoria di Incisa che andrà a sostituire il semaforo all’incrocio con via Barberino. Il ritrovamento dei resti di quella che sembra un’antica strada romana, hanno bloccato i lavori degli operai di Publiacqua, che servono per sistemare i sottoservizi prima della realizzazione di una delle due rotonde sulla viabilità principale di Incisa. L’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo collettore fognario che avrà il compito di raccogliere i reflui dell’abitato ed il loro collettamento all’Impianto di depurazione di Figline Valdarno. Per questo scopo saranno realizzati una stazione di sollevamento fognario nell’area pubblica di via Roma (pressi civico 74) e circa 500 metri di nuova condotta nella stessa via Roma e circa 150 metri, a gravità, lungo via Argine d’Arno. I lavori del nuovo collettore fognario, iniziati il 20 settembre scorso proprio nel cuore di Incisa Valdarno, sono stati interrotti pochi giorni dopo per il ritrovamento avvenuto durante le prime operazioni di scavo. I responsabili del cantiere hanno immediatamente informato la Soprintendenza competente che ha avviato i necessari approfondimenti interrompendo il lavoro degli operai. Potrà ripartire solo quando la stessa Soprintendenza darà la sua autorizzazione.

La durata complessiva dei lavori è stimata per un periodo inferiore ai 3 mesi: la loro fine è prevista entro l'anno. Ma tutto dipende da quanto tempo impiegheranno gli archeologi per effettuare tutte le verifiche. A Antella nel Comune di Bagno a Ripoli, il ritrovamento di una strada medievale durante gli scavi per il rifacimento della rete fognaria, ha comportato un ritardo di quasi due mesi nel cantiere. Speriamo a Incisa i tempi siano più brevi.