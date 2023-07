Star del rock, le foto ’senza posa’ Cinquanta scatti, un’unica passione

Da Bruce Springsteen a Leonard Cohen, da Morrissey a The Who, passando per Brunori, Piero Pelù, Jovanotti, The Zen Circus. Artisti e band che il fotografo Antonio Viscido ha immortalato… senza posa. “Because the Night - Ritratti senza posa” è la mostra fotografica in programma da oggi a martedì 25 all’Ex Tipografia dell’Istituto Geografico Militare (via Cesare Battisti 12, adiacente a piazza Santissima Annunziata–ingresso libero), nell’ambito del Musart Festival 2023. Inaugurazione oggi alle 17 alla presenza dell’autore. La colonna sonora del vernissage è affidata a Titta Nesti.

"Il titolo della mostra ha un doppio significato – spiega Antonio Viscido – ossia scattare fotografie “senza posa”, senza chiedere al soggetto di acquisire un atteggiamento particolare. Allo stesso tempo “senza posa” rimanda alla mia attività di fotografo: sempre sotto un palco, senza smettere di cercare quello sguardo particolare e provare a fermarlo". Allestita negli spazi industrial style dell’Ex Tipografia dell’Istituto Geografico Militare, “Ritratti senza posa” presenta oltre 50 scatti d’autore, in gran parte in bianco e nero, in cui rivivono gli ultimi dieci anni di musica.

Una ricerca emotiva per raccontare la musica e gli artisti, un’esplorazione di un mondo che da sempre ha affascinato Antonio Viscido, sin da quando era bambino. Un mondo di ritratti con uno stile “sporco e cattivo”, che racconta musicisti italiani e internazionali, dai cosiddetti artisti di nicchia, della scena indipendente, ai grandi nomi del poprock mondiale mainstream: da Lucio Corsi a Leonard Cohen, da Brunori a Springsteen passando per Max Gazzè, Jovanotti, Iggy Pop, Morrissey. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 17 alle 19, ingresso libero (chiuso domenica 16 e sabato 22 luglio).