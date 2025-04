Stallo per il giardino. Il rebus convenzioni

A Casellina lo aspettavano come regalo di Natale. Ma a primavera inoltrata di passeggiare sul giardino pensile di Casellina ancora non se ne parla. In ballo gli atti formali tra Autostrade e il Comune di Scandicci. Due convenzioni, la prima (sulla quale c’è sostanziale accordo) che riguarda il passaggio del giardino pensile e la gestione dell’area verde. Il Comune diventerà proprietario dell’area con un atto di trasferimento della proprietà che verrà stipulato a seguito della convenzione con Autostrade. Si discute su una seconda convenzione per attuare il progetto di completamento dell’immobile di via Respighi, per il quale la Regione ha stanziato circa 100mila euro. Mancano dettagli e finiture su questo edificio, il Comune vorrebbe farlo completare ad Autostrade, è in corso la discussione. Ma quando sarà possibile per i cittadini (che si sono sobbarcati disagi, attese, cantieri per l’ampliamento dell’A1) potersi godere l’infrastruttura? Chi vive ai piani alti dei ‘casermoni’ di quartiere sicuramente ha già avuto una preview. Per tutti gli altri c’è da aspettare. La sindaca (in foto) è stata chiara: "Prenderemo in carico l’area quando sarà utilizzabile in toto – ha detto – il giardino e la struttura di accesso su via Respighi sono un tutt’uno".