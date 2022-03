Con Staino nasce il Viaggio di Landò

Firenze, 10 marzo 2022 - David Landini, enologo ed agronomo toscano, con il supporto della giornalista e pr Roberta Perna, e con la collaborazione del noto fumettista e giornalista Sergio Staino, ha dato vita ad un progetto enologico molto particolare, che affonda il suo pensiero e traccia il suo percorso nella ricerca di antichi vigneti.

Questo vino, infatti, è ottenuto vinificando uno tra i più antichi vitigni della Toscana, il canaiolo. Padre di “Prima Fermata 2020” (nome del vino) è David Landini, enologo ed agronomo toscano, che con questo progetto ha realizzato un piccolo sogno: andare alla scoperta di vecchi vigneti per produrre vini in modo naturale, nel rispetto della tradizione e del territorio. L’etichetta disegnata da Staino racconta in un’immagine la filosofia dell’idea, ossia percorrere la strada verso antichi vigneti su una carrozza, il landò appunto, il cui nome evoca anche il soprannome dell’enologo, “Lando”. Amante della buona tavola e del buon vino, Staino si è subito reso disponibile a regalare per questo progetto i personaggi a lui più cari, Bobo e Bibi, che in questa illustrazione senza tempo si trovano su una carrozza sospesa e raffigurano la gioia del bere bene, della natura e dell'amore universale. “Prima Fermata 2020” proviene da un piccolo vigneto di oltre novant'anni nella campagna pisana, a Palaia. David Landini gestisce questo piccolo cuore di vigna toscana in maniera naturale. La vendemmia è manuale e, per l'annata 2020, sono state ottenute appena 3000 bottiglie numerate.