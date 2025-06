Stagione ciclistica Toscana: dominio di quattro società nelle varie categorie

Con la fine del mese di maggio si è chiuso un terzo della stagione ciclistica in Toscana che ha visto indiscusse protagoniste quattro società, una per categoria. Fra i dilettanti élite e under 23 il riferimento è al gruppo fiorentino Hopplà, negli juniores al Team Vangi Calenzano, negli allievi alla Iperfinish, e negli esordienti alla Coltano Grube. Quattro società delle quali tre fiorentine che hanno vinto complessivamente 37 gare e che hanno lasciato poco alle altre formazioni.

Per il Team Hopplà del patron Claudio Lastrucci e diretto da Stefano Roncalli i successi sono già sette con i tre di Manenti, e la doppietta di Lorello e Bruno. Da aggiungere inoltre anche i due titoli regionali con l’élite valdarnese Matteo Regnanti e con il fiorentino Riccardo Lorello negli under 23. Quest’ultimo è stato chiamato nel sestetto della Nazionale Azzurra guidato dal Ct Marino Amadori impegnato fino a domani, martedì, nella Corsa della Pace.

Per il Team Vangi del presidente Fabrizio Vangi, otto le vittorie compreso il titolo toscano conseguito dal campigiano Mattia Ballerini nella gara di Bagnolo. Tra i vincitori Sgherri, Cascione, Fabbri, Scottoni, Meloni, Bolognesi, Tarallo, Verdirame, mentre in doppia cifra sono le altre due società.

La Iperfinish negli allievi impegnata sino a domani, martedì, nel Giro dei Tre Comuni è a quota dieci grazie alle vittorie ottenute da Agnini, Spanio, Luci, Favilli, Roggi e Mori mentre la Coltano Grube di successi ne ha ottenuto a fine maggio 12 con i vari Della Polla, Maffei, Marini, Stefanini. Nel mese di giugno per esordienti e allievi i Campionati Toscani, oltre a quelli italiani a Gorizia, mentre gli juniores si sfideranno per il tricolore il 22 giugno a Trieste.

