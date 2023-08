Stadio Zatopek a Campi Bisenzio: Bando per Gestire Impianto Sportivo

CAMPI

Un bando per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo di atletica leggera "Emil Zatopek" di Campi Bisenzio. All’interno dello stadio è stata realizzata una palestra per incrementare l’offerta di strutture sul territorio, potrà essere utilizzata dalle società sportive in base a un calendario di presenze per la stagione 20232024 che il Comune deve varare. Il bando per la gestione dell’impianto di atletica uscirà invece a breve, ed è finalizzato a individuare un gestore per 3 anni che curerà il servizio di apertura e chiusura della palestra interna e gestirà le utenze collegate al solo impianto di atletica di cui il gestore avrà l’uso prevalente. Le utenze della nuova palestra resteranno invece a carico dell’amministrazione comunale. Il bando, per il quale è previsto un contributo del Comune, sarà pubblicato sul sito www.comune.campi-bisenzio.fi.it