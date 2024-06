Srdjan Vukašinović ne ’Le quattro stagioni’ per fisarmonica

Il suo stile, particolarissimo, combina una padronanza tecnica impeccabile con una profonda espressività. Tra i maggiori virtuosi al mondo di fisarmonica, Srdjan Vukasinovic sarà solista dell’Orchestra Toscana Classica, nel doppio concerto in programmaoggi e domani (ore 21) giugno all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a Firenze. Al suo fianco troveremo un’altra giovane e promettente solista, Marina Margheri al violoncello, mentre sul podio salirà Devin Patrick, direttore americano noto per il suo approccio dinamico e innovativo. Vukasinovic, artista che spazia spazia con disinvoltura dalla classica al jazz, alla world music, proporrà uno dei suoi cavalli di battaglia, la trascrizione per fisarmonica de ’Le quattro stagioni’ di Antonio Vivaldi, mentre a esaltare le doti di Margheri sarà il ’Concerto in do maggiore per violoncello’ di Franz Joseph Haydn, tra le pagine più impegnative della letteratura violoncellistica.