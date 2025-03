Spray urticante contro un vigilante per scappare dopo aver rubato. Immobilizzato e arrestato

Scoperto mentre tentava di allontanarsi con della merce rubata dagli scaffali di un supermercato a Firenze ha spruzzato spray urticante contro un vigilantes. Protagonista un 19enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine, che è stato arrestato dalla polizia per rapina impropria aggravata. È accaduto ieri al supermercato Esselunga in via di Novoli. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, dopo aver nascosto sotto il giubbotto alcuni prodotti sarebbe stato scoperto all’uscita da un addetto alla vigilanza. Per evitare di essere preso avrebbe prima nebulizzato spray urticante contro il vigilantes e poi lanciato per terra una bottiglia prelevata da uno scaffale. Il tentativo di fuga del 19enne è stato impedito dagli altri addetti alla sicurezza che lo hanno bloccato. Intanto su segnalazione al 112 Nue, è intervenuta una volante e gli agenti hanno arrestato il ragazzo.