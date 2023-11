Spostamenti. La nuova applicazione per condividere l’auto

Una app per il car pooling, ovvero la condivisione dell’auto per agevolare gli spostamenti. Ad idearla è stata la Consulta dei Giovani il gruppo attivo in diversi settori da quello culturale a quello ambientale, dall’ambito artistico a quello educativo. La App mira a favorire la mobilità sostenibile verso la città e i luoghi di interesse comune, rispettosa dell’ambiente e dei bisogni degli studenti e non solo. Si tratta di un’applicazione che dà la possibilità di condividere un’automobile per gli spostamenti tra chi fa lo stesso tragitto e nasce dopo aver verificato l’interesse della comunità attraverso un sondaggio online. "Riteniamo – commenta Letizia Chiarini - che le opportunità offerte dal carpooling in un’area di campagna come la nostra possano essere tante e di grande utilità ". La App, in fase di ultimazione, sarà disponibile tra qualche mese, e sarà gratuita in tutti gli store digitali (apple e android).