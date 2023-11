Sport Palestre e campi da calcio. Cinque milioni per gli impianti

BARBERINO TAVARNELLE

Palestre e campi di calcio. Supera i cinque milioni di euro la cifra destinata dal Comune di Barberino Tavarnelle agli impianti sportivi. È in dirittura di arrivo il primo impianto del Chianti dedicato a tutte le attività indoor, ovvero la palestra polivalente nell’area adiacente al campo sportivo di Barberino. Si tratta di un investimento da 1 milione e 600mila euro, per realizzare una tensostruttura in legno lamellare in grado di accogliere le manifestazioni sportive al coperto. In particolare ospiterà allenamenti e attività competitive di pallamano, pallavolo, basket, karate e altre discipline, nonché spettacoli, concerti, iniziative di vario genere, attività della Protezione civile.

"È prevista – spiega il sindaco David Baroncelli - anche la realizzazione di un parcheggio in via Alessandro Manzoni per una spesa pari a 150mila euro.

Inoltre a San Donato in Poggio è in corso la realizzazione dello stadio del valore complessivo di un milione e 100mila euro".

Sarà realizzato il manto sintetico e installata una nuova illuminazione. Interessato da interventi anche lo stadio Frosali di Barberino dove per un milione e 200mila euro sarà rifatto in sintetico il fondo sintetico e sarà sistemata l’intera rete perimetrale.

L’intervento partirà nei primi mesi del 2024. Allo stadio Pianigiani di Tavarnelle sono stati invece spesi 630mila euro per l’adeguamento e adesso è in grado di accogliere fino a 1500 posti a sedere.

Altro lavoro è quello nei alla scuola primaria "Andrea da Barberino" dove, per 750mila euro, è stata realizzata una palestra polivalente destinata alle attività motorie degli studenti e alla formazione delle atlete di ginnastica artistica. Anche la palestra Il Passignano di Tavarnelle è stata interessata da lavori e ha richiesto un intervento di ristrutturazione che all’amministrazione comunale ha comportato una spesa pari a 100mila euro.

Andrea Settefonti