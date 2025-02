Sport e solidarietà vanno a braccetto. Al via il corso di alta formazione con Scuola Sant’Anna e Fiorentina

Sport e sostenibilità vanno a braccetto. È iniziato il corso di alta formazione in sport management e sostenibilità promosso da Scuola Sant’Anna e Acf Fiorentina con il supporto di Cattolica Assicurazioni Firenze. Il debutto si è svolto al Rocco B. Commisso Viola Park, alla presenza del General Manager della Fiorentina, Alessandro Ferrari, del direttore sportivo Daniele Pradè e della responsabile HR di Fiorentina, Carla Bonacci. Un’iniziativa che unisce Acf Fiorentina e Scuola Superiore Sant’Anna, sostenuta con grande impegno e consapevolezza da Cattolica Assicurazioni Firenze. "Un’opportunità unica per approfondire tematiche cruciali per il futuro, con il supporto di esperti e professionisti del settore – afferma Luca Amendola, titolare dell’Agenzia Cattolica Assicurazioni Firenze. È infatti fondamentale investire in progetti che promuovano innovazione e responsabilità sociale, contribuendo a formare le nuove generazioni".