Sport e solidarietà Senza confini La Laurenziana vola in Africa

Sport, cultura e solidarietà si uniscono spesso in iniziative dai grandi valori sociali portati avanti dalle società calcistiche. Un progetto molto interessante è stato realizzato dalla Polisportiva Laurenziana, che abbina al calcio e ad altre discipline sportive anche la sezione culturale guidata da Patrizia Garuglieri. "La Laurenziana calcio ha vinto un torneo nel Centro Africa - afferma Patrizia Garuglieri -. Da diversi anni siamo in contatto con la Missione dei Frati Carmelitani Scalzi nella Repubblica Centrafricana, una delle terre più povere al mondo. In più riprese abbiamo spedito per conto della Laurenzana, via mare, importanti quantità di materiale sportivo".

Inoltre Garuglieri specifica come si è verificato questo evento: "Due frati dei Carmelitani sono stati recentemente in visita nel nostro impianto sportivo fiorentino in via di Caciolle. E abbiamo discusso sulle possibili attività in comune da poter realizzare, tenendo conto delle difficoltà esistenti per organizzare un torneo di calcio per di più femminile. Nel nostro caso si può parlare di vero miracolo calcistico e i Frati sono riusciti nell’intento di mettere insieme ben 12 squadre sparse nel territorio. Al termine grande successo finale per tutte le ragazze che hanno trovato momenti di gioia e divertimento nel disputare il torneo, grazie soprattutto al materiale sportivo donato dalla Laurenziana, all’impegno del presidente Alfredo Ramponi e a tutto il consiglio direttivo".

Infine una bella foto delle ragazze vincitrici del Torneo nel Centro Africa, con le maglie della Laurenziana, ha concluso questa bella manifestazione. Il calcio unisce sempre più i popoli e ha tante storie belle da raccontare. Brava Laurenziana, con lo stemma dei Medici sul petto in onore di Firenze nel mondo.

F. Que.