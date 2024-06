Sport e inclusione. Nuovo pulmino alla QuartoTempo

Un pulmino per l’Asd Quartotempo. E’ quello inaugurato al circolo Arci Dino Manetti, al Gorinello, dove l’associazione svolge gran parte della propria attività sportiva, alla presenza della presidente della Società della Salute Nord Ovest, Camilla Sanquerin, del direttore Andrea Francalanci e dell’assessore alle politiche sociali Lorenzo Ballerini. Un mezzo concesso in comodato d’uso gratuito, dopo un avviso pubblico aperto alle associazioni del territorio, all’associazione sportiva dilettantistica Quartotempo Firenze. Il pulmino, acquistato grazie alle risorse della Sds Nord Ovest, sarà utilizzato per facilitare il trasporto degli atleti, garantendo loro la partecipazione attiv e con più facilità alle numerose attività sportive promosse dall’associazione: attrezzato per rispondere alle esigenze di tutti, dotato di una pedana di sollevamento per le carrozzine, contribuirà a rendere lo sport accessibile a tutti.

Pier Francesco Nesti