Sport e disabilità, nuove strategie Il Panathlon: andare oltre le barriere

Il convegno ‘Sport e disabilità… senza ostacoli’, organizzato dal Panathlon Club Firenze agli Assi Giglio Rosso, ha offerto l’occasione di una condivisione sul tema dello sport inclusivo e fatto nascere nuove collaborazioni tra le varie realtà impegnate nel mondo della disabilità. "Abbiamo dato vita a un confronto sulle criticità partito da una base - spiega Maurizio Mancianti, presidente Panathlon -, individuare i luoghi dove poter praticare lo sport per persone con disabilità. Servono impegni forti da parte delle città e dei territori non solo in termini di abbattimento delle barriere architettoniche, ma di percorsi integrati con le realtà impegnate quotidianamente in questo campo".

Ai lavori hanno portato i saluti Simone Cardullo, presidente Coni Toscana, Massimo Porciani, presidente Cip, Nicola Armentano consigliere Città Metropolitana, Francesco Casini sindaco di Bagno a Ripoli e Marcello Marchioni presidente Assi Giglio Rosso e l’organizzatrice Noemi Salvati.