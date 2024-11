Sport all’aperto, due nuovi spazi: "Accoglienti e fruibili da tutti"

Fare sport all’aperto, senza orari né vincoli prestabiliti utilizzando strutture presenti, magari, in aree verdi. Un programma che sempre più persone sembrano adottare e che, sul territorio sestese, sarà facilitato dall’avvenuto completamento delle due nuove aree fitness nel parco dell’Oliveta e nel Giardino 2 Agosto, alla Zambra, la cui progettazione era stata avviata dopo il percorso partecipativo Bilanciamoci Insieme 2022.

In particolare, nel Parco dell’Oliveta è stato realizzato un percorso fitness con dodici stazioni, oltre a nuove panchine e tavoli da picnic, privilegiando l’impiego di materiali resistenti e con una bassa richiesta di manutenzione. Nel Giardino 2 agosto, dopo un articolato confronto con i proponenti, si è invece approdati ad una riqualificazione funzionale dello spazio verde con l’installazione di un’attrezzatura sportiva da "street workout" in metallo e gomma composta da quadro svedese, pertica, spalliera, scala orizzontale, anelli e barre per trazioni. Nei pressi della struttura principale è stata realizzata anche una piccola parete da arrampicata e sono state inserite barre parallele, un’asse di equilibrio e un attrezzo da pedalata.

Gli attrezzi con cadute superiori al metro sono completati da superfici di assorbimento anti trauma. L’uso delle attrezzature e le modalità di esecuzione degli esercizi sono descritte su appositi cartelli illustrativi.

"Con la conclusione di questi interventi trasformiamo in realtà due proposte progettuali avanzate dai sestesi con il percorso del bilancio partecipato - dice l’assessore all’Ambiente Beatrice Corsi - La realizzazione ha richiesto un po’ più tempo di quello inizialmente previsto, ma ha favorito il confronto con i proponenti e l’adozione di una serie di accorgimenti per rendere questi spazi verdi già adesso tanto apprezzati ancora più accoglienti e fruibili da parte di famiglie, bambine e bambini, anziani. Un ringraziamento va alle sestesi e ai sestesi che hanno proposto e seguito questo progetto, contribuendo a migliorare la nostra città, e agli uffici tecnici che con professionalità e impegno hanno permesso il completamento di questo percorso".

